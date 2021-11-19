Atık ilaçlar çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek

Merkezefendi Belediyesi ile Denizli Eczacı Odası “Kullanılmış ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların toplanarak bertaraf edilmesi” projesi protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, tarafından 50 adet gönüllü eczaneye atık ilaç toplama kutusu konulacak. Elinde son kullanma tarihi geçmiş ilaç bulunan vatandaşlar ilaçlarını bu kutuya bırakacak ve belediye ekipleri tarafından ilaçlar alınarak bertarafı gerçekleştirilecek. Atık ilaçların, çevre ve insan sağlığına doğrudan etkilerinin en aza indirgenmesi, evlerde kaynağında ayrı biriktirilmesi ve mevzuata uygun olarak imha edilmesi maksadıyla hayata geçirilen bu projeyle hem doğanın, hem de çevre ve insan sağlığının korunması, ilaçların atık su şebekesine karışması veya evsel atıklarla birlikte toplanmasını engelleyerek çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın arttırılması hedefleniyor.

“Doğayı koruyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, imzalanan protokolün öncü ve örnek bir çalışma olduğunu söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyemiz ile Denizli Eczacı Odası arasında, atık ilaçların güvenli bir şekilde toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin iş birliği protokolünü imzaladık. Gelişigüzel çöpe atılan atık ilaçlar toprağa ve suya karışarak çevre ve toplum sağlığı bakımından risk oluşturmaktadır. Kullanmadığınız ilaçları çöpe atmak yerine ilçemizdeki gönüllü eczanelere bırakarak bu tehlikeyi önleyebiliriz. Atık ilaçları topluyor, doğayı koruyoruz” dedi.

“Gönüllü eczanelerimize atık ilaç kutuları bırakılacaktır”

Denizli Eczacı Odası Başkanı Hasan Hazer ise, “Küresel ısınma ve çevre kirliliğinin dünyamızı ciddi bir şekilde tehdit ettiği son yıllarda, görünür kirliliğe ek olarak, gözle göremediğimiz ancak toprağımızı ve suyumuzu kirleten dolayısıyla halk sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birisi de atık ilaçlardır. Bu bağlamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde halkımızın elinde bulunan atık ilaçların toplanması ve imha edilmesi ile ilgili olarak Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Eczacı Odası arasında imzalanan protokolle bu projeye katkı sunma fırsatı bulduk. Proje kapsamında Merkezefendi İlçesi sınırları içerisinde bulunan gönüllü eczanelerimize atık ilaç kutuları bırakılacaktır. Halkımızdan toplanacak atık ilaçlar belediyemizce bertaraf tesislerine gönderilecektir. Doğa ve çevre dostu bu proje için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.