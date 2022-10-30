Atatürk’ün temsili zeybek oyunu geceye damgasını vurdu

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği himayelerinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Büyük beğeni toplayan törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zeybek oyununun temsili olarak canlandırılması geceye damgasını vurdu.

Denizli’de Cumhuriyet’in 99. yıldönümü kutlamaları birbirinden özgün ve coşkulu programlarla sürdü. 29 Ekim kutlamaları çerçevesinde Denizli Valililiği ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı. Vali Atik gecede yaptığı konuşmada, Denizli’de Cumhuriyet’in 99. kuruluş yıldönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, bundan gurur duyduğunu söyledi.

Vali Atik’ten Başkan Zolan’a teşekkür

Vali Atik, “Cumhuriyet Yürüyüşümüz ve belediyemiz önündeki ambiyans hepimizi çok derinden etkiledi. ‘İşte Cumhuriyet Bayramı böyle kutlanır’ diye geri dönüşler aldık. Bunu yaşatan, katılan herkese buradan canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi. Programın hazırlanmasında çok ciddi emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür eden Vali Atik, konuşmasını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10. Yıl Nutku’nda Türk milletine seslendiği, “Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile âtinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır” hitabı ile tamamladı.

Atatürk’ün temsili zeybek oyunu büyük beğeni topladı

Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı müzisyenlerinin hazırladığı müzik dinletisi sunuldu. Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı muhteşem dinleti ve gösterinin sonunda ise davetlilere büyük bir sürpriz yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zeybek oyunu temsili olarak canlandırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Burak Ecmel Nayır’ın canlandırdığı zeybek oyunu davetlilerden büyük alkış aldı. Vali Atik, Başkan Zolan ve davetliler gecenin sonunda ellerindeki Türk Bayrakları ile 10. Yıl Marşı’na hep birlikte eşlik etti.