banner526

banner527

banner420

Son Dakika
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
“Döviz alım belgesi kolaylaşmalı”
Kardan elektrik üretiyorlar
Kardan elektrik üretiyorlar
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Taşıt kredisine düzenleme geliyor!
Taşıt kredisine düzenleme geliyor!

Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 91. yıldönümü törenle anıldı. Milli Mücadelede ilk kıvılcımı yakan şehirlerden biri olan Denizli’nin Kurtuluş Savaşı’nda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı başında güçlü bir şekilde yer aldığını vurgulayan Başkan Zolan, “Denizli’miz her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmıştır” dedi.

DENİZLİ 04.02.2022, 12:12
Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 91. yıldönümü anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 91. yıldönümü törenle anıldı. Milli Mücadelede ilk kıvılcımı yakan şehirlerden biri olan Denizli’nin Kurtuluş Savaşı’nda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanı başında güçlü bir şekilde yer aldığını vurgulayan Başkan Zolan, “Denizli’miz her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 91. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Törene Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ergüvenç Süleyman Erdemi, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, "Tam 91 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Denizli’mizi ziyaret etmiş, şereflendirmiştir. Denizli’miz onu coşkuyla karşılamış ve onurlanmıştır” dedi. Atatürk’ün Denizli ziyaretinde gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemelerden bahseden Başkan Zolan, Denizli’nin o günkü şartlar altında topyekun bir şekilde milli mücadeleye olan desteğini anlattı.

“Denizlimiz her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmıştır”

Başkan Osman Zolan, "Milli Mücadelede her şeyini ortaya koyan, ilk kıvılcımı yakan şehirlerden birisi olan Denizli, Kurtuluş Savaşı’nda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vermiş olduğu mücadelede yanı başında ve güçlü bir şekilde yer almıştır. Denizlimiz her zaman vatanına, bayrağına sahip çıkmıştır. Denizlimiz ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasıyla ilgili üzerine düşen vazifesini, en üst seviyede yapmıştır. Bu noktada biliyorsunuz Denizli’de 15 Mayıs 1919’da Milli Mücadele ateşinin yakıldığı bir miting var. Onun öncesinde Denizli’miz Kazıkbeli’nde, Miryokefalon’da düşman işgaline karşı en üst seviyede duruş göstermiştir. Denizli’miz İstiklal Mücadelesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün yanında yer almış ve işgale uğramayan cepheye en yakın il olarak lojistik anlamda her türlü desteğini sağlamıştır" diye konuştu.

“91 yıl önceki Denizli ile bugünkü Denizli arasında çok fark var”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu hedeflere yönelik Denizli’nin geçmişten bugüne bir koşusu olduğunu kaydeden Başkan Osman Zolan, "91 yıl önceki Denizli ile bugünkü Denizli arasında çok fark var. Denizli, nasıl Kurtuluş Savaşı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında yer almışsa, geçmişten bugüne Atatürk’ümüzün o gün göstermiş olduğu hedefe var gücüyle, hızlı bir şekilde koşusuna devam etmiştir. İşte bugün Denizli’miz tükettiğinden daha fazlasını üreten ve satın aldığından daha fazlasını satan, dış ticarette fazlalık veren bir şehir haline gelmiştir. Denizli’miz eğitimde Türkiye’de ilklerde yer alan şehirdir. Kültür sanatta da çok büyük mesafeler alınmıştır. Spor ve yeşil alanlarıyla, çevreye olan duyarlılığıyla Denizli’miz, Atatürk’ümüzün göstermiş olduğu medeniyet ve şehirleşme anlamındaki hedefe sadık kalmış ve o hedefe doğru koşmuştur" dedi. Başkan Zolan sözlerine şöyle son verdi: "Ata’mıza ‘Denizli’mize hoş geldiniz, şeref verdiniz, bizlere onur ve gurur verdiniz’ diyorum. İnşallah sizin göstermiş olduğunuz hedefe doğru Denizli’miz koşmaya devam edecektir."

“Bağımsızlık sevdasını tüm dünyaya haykırmıştır”

Denizli Vali Vekili Mehmet Okur ise, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye teşriflerinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Vali Vekili Okur, "Denizli halkının cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e gösterdiği coşku seli, bir şehrin, bağımsızlık sevdasının tüm dünyaya haykırışı olmuştur. Denizli kurtuluş günü olmayan, ecdadımız bu toprakları vatan yaptıktan sonra buraya düşman askerlerinin postallarının değmesine bir daha asla müsaade etmemiş, emanetine dünya durdukça, kanının son damlasına kadar sahip çıkacak iman ve inançlı insanların bir yaşadığı şehirdir" diye konuştu.

Fotoğraf ve resim sergisi açılışı gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu. Atatürk Koşusu ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programın ardından Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda Atatürk’ün Denizli’ye ziyareti ile ilgili fotoğraf ve resimlerinin bulunduğu serginin açılışı gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11