Atatürk, sevdiği şarkılarla anıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ayrılışının 83. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Programda Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleştirilen programa davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 100 kişilik dev kadro, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirdi. Büyük beğeni ile izlenen konserde izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da sahne aldığı programa katılanlar unutulmaz bir anma gecesine tanıklık etti.

" Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır "

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, konserin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü her daim saygı ve minnetle andıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Türkiye Cumhuriyeti inşallah payidar kalacaktır, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ata’mızın emaneti emin ellerde, ruhu şad olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir salonda sizleri misafir etmenin mutluluğunu yaşadık, bizleri yalnız bırakmadınız" ifadelerini kullandı.

Başkan Zolan konuşmasının ardından tüm sanatçılara çiçek takdim etti.