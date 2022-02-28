Atatürk MTAL öğrencilerinden atık kağıt toplama kampanyası

DENİZLİ (İHA) – Denizli Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, toplum hizmeti kapsamında geri dönüşüm için atık kağıt toplama kampanyası başlattı.

Atatürk MTAL 10. sınıf tesisat öğrencileri, tarih öğretmeni Memnune Bayar ile Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Atike İlkin öncülüğünde, toplum hizmeti kapsamında geri dönüşüm için atık kağıt toplama kampanyası başlattı. Kampanya 28 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Okul Müdürü Ömer Falak, öğrencilerin yürüttüğü kampanya ile toplanan atıkların Kızılay’a bağışlanacağını belirterek; “Öğrencilerimizin kampanyaya yoğun katılımı söz konusu. Öğrencilerimizin bu konudaki duyarlı davranışları bizleri gururlandırıyor” dedi.

Tarih öğretmeni Memnune Bayar da; “Bu atık kağıt toplama kampanyamız ile öğrencilerimize sorumluluk bilincini kazandırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizden en çok kağıt toplayan sınıfa, Okul Müdürümüz Ömer Falak tarafından ödül verilecek. Kampanyamızın başlatılmasında 10 Tesisat sınıfı öğrencileri öncü oldu. Öğrencilerimiz bu proje ile Kızılay’a destek olmanın yanı sıra diğer öğrencilere de örnek olacak davranışlarda bulunacaklar” diye konuştu.