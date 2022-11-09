Ata’nın sevdiği şarkıları 160 kişilik dev koro seslendirecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek programda, 160 kişilik koro Ulu Önder’in sevdiği şarkıları seslendirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu’nda gerçekleşecek program 10 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının organize ettiği anma programında, 160 kişiden oluşan Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun da sahne alacağı konser programında Şef Ahmet Nuri Çağdaş ve koroistler birbirinden güzel eserleri beğeniye sunacak. Ücretsiz düzenlenecek Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Konseri’ne tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtildi.