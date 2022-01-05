Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire derede ölü bulundu

Denizli’de kısa bir süre önce ataması yapılan ve 5 gün önce ailesine ‘Arkadaşlarımın yanına gidiyorum’ dedikten sonra ortadan kaybolan 23 yaşındaki hemşire, dere yatağında ölü olarak bulundu.

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 5 gün önce ailesine “Arkadaşlarımın gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olan ve kısa bir süre önce İstanbul’a ataması yapılan Batuhan Yiğit’e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurunda bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından geniş bir çalışma ile aranan Batuhan Yiğit, kaybolmasının üzerinden 5 gün geçtikten sonra Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında ölü olarak bulundu. Acı haber üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.