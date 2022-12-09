Ata tohumundan sofralara

Denizli’nin Çal ilçesinde köy yaşam merkezine dönüştürülen eski bir okul binası, köydeki üreticilere gelir kapısı oldu. Ata tohumları kullanılarak üretilen bölgeye has ürünler, kursiyer ve öğretmenler tarafından sofralara kadar ulaştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca kapalı durumda bulunan köy okullarının yeniden açılarak Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları yurdun dört bir yanında olduğu gibi Denizli’de de hayata geçirildi. Bu çerçevede Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi’nde kapalı durumda olan okul binasının Denizler Köy Yaşam Merkezine dönüştürülmesi köy kadınları için kabiliyetlerini geliştirme fırsatının yanı sıra gelir kapısı haline geldi. Çal Halk Eğitimi Merkezi tarafından Denizler Köy Yaşam Merkezinde çeşitli alanlarda açılan 12 kurs ile bölgede yaşayan 186 vatandaşımız kurslara katılarak becerilerine beceriler kattı.

Denizler Köy Yaşam Merkezinde kurulan tohum bankası ile ata tohumları kullanılarak üretilen bölgeye has ürünler, merkezde eğitim alan kursiyer ve öğretmenler tarafından sofralara kadar getiriliyor. Günümüzde atalarımızın kullandığı ve yöresel lezzetleri içinde barındıran hazineler olarak görülen ata tohumları ile bölgede yaşayan kadınların yetiştirdiği ürünler, doğal katkısız bir şekilde kuru ve yöresel gıdalar olarak satışa sunuluyor. Çal Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından aynı zamanda Ar-Ge merkezine dönüştürülen Denizli Köy Yaşam Merkezinde, coğrafi işaret tescilli yöresel ürünler, çok farklı lezzetlere dönüştürülüyor.

“Merkezimizde kadınlarımız, annelerimiz ve köylülerimiz çalışıyor”

Yöre kadınlarının istihdamını artıran ve kadın eli değerek zenginleşen sağlıklı ve besleyici birbirinden çeşitli onlarca ürünün hazırlandığı Denizler Köy Yaşam Merkezi hakkında konuşan Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Köylerimizdeki halkımızın okullarla bağı haline gelen Köy Yaşam Merkezlerimiz köy hayatında vatandaşlarımıza yeni beceriler kazandırıyor. Köy yaşam merkezimizde ata tohumları ilçemizin köylerindeki nadide ürünlerden toplanarak merkezimizde doğal ürünlere dönüşüyor. Bu ürünlerin sofralarımıza sağlıklı doğal bir şekilde gelmesine kadar bir serüven var. Üretimde kadın istihdamı bizim için çok çok önemli. Merkezimizde kadınlarımız, annelerimiz ve köylülerimiz çalışıyor. Üretimde kendilerini geliştirirlerken aile ekonomilerine de önemli katkılar sağlıyorlar. İlerleyen günlerde tohum bankasındaki tohumlarımız sadece Çal bölgesinde değil, ilimizin bütün yörelerine de tohum desteği verecek hale gelecek. Çarpan etkisi ile tarımımıza da büyük katkı sağlayacak. Köy yaşam merkezimizde üretilen ürünlerimizi ziyarete gelen misafirlerimize tadımları ve tedarikleri yapılmaktadır” dedi.

“Yöresel lezzetlerimizi farklı satış kanalarını ile satışa sunuyoruz”

Çal Denizler Köy Yaşam Merkezi usta öğreticisi Haticenur Tokatlı da “Köy Yaşam merkezimiz kadın istihdamına yönelik önemli bir çalışmanın eseridir. Ata tohumlarımızdan kadın kursiyerlerimiz ile yetiştirdiğimiz coğrafi işaretle tescillenmiş yöresel ürünlerimizi yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının neticesinde farklı lezzetlere dönüştürdük. Yöresel lezzetlerimizi farklı satış kanalarını ile satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Çal Denizler Köy Yaşam Merkezi kursiyerlerinden Güllü Öz ise “Köy yaşam merkezimizdeki kurslara katıldım ve burada üretimin bir parçası olduk. Aynı zamanda da aile bütçemize büyük katkıda bulunuyorum. Bakanlığımıza ve devletimize bize bu imkânı sundukları için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.