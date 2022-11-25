Ata mesleğini tarihi sokakta ilmek ilmek dokuyarak yaşatıyor

Denizli’nin Buldan ilçesindeki tarihi sokakta aile büyüklerinden yadigâr kalan el dokuma tezgahıyla geçimini sağlayan Raziye Karaşın, unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Buldan ilçesinde yaşayan kadın dokumacı Raziye Karaşın, dokumacılık mesleğini tarihi Hamamboğazı sokağında devam ettiriyor. Aile büyüklerinden kendisine kalan el tezgahını kendisine bir iş kapısı yapan Karaşın, elindeki yadigârla meskenlerini yaşatmaya çalışıyor. İlmek ilmek dokuyarak ürün elde eden Karaşın, çeşit çeşit ürünler üretiyor. Yoğun emek harcanan işini sanata döken Karşın, şimdilerde ise yanına gelen ev hanımlarına mesleğini öğretmeye çalışıyor.

“Masırlarımızı eşimin babaannesinden kalan yadigâr çıkrıkla sarıyoruz”

Aile mesleği olan el tezgâh dokumacılığını elinden geldiği kadar yapmaya devam edeceğini belirten Raziye Karaşın, “Kadın girişimci olarak mesleğimi ilerletmeye çalışıyorum. Bu tarihi sokakta arkadaşlarımızla birlikte hem Buldan’ın el emeği ürünlerini tanıtmaya hem de aile bütçemize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada el tezgâhımızda şal, fular, omuz atkısı dokumaktayız. Bu iş yoğun emek istiyor. İlmek ilmek dokunarak ürün elde ediliyor. Masırlarımızı eşimin babaannesinden kalan yadigâr çıkrıkla sarıyoruz. Sarılan masırları mekiklerimize takarak tezgâhta tek tek işleyerek pamuk ve ipek ürünler elde ediyoruz. Ürünlerimizi kadınlar olduğu gibi erkeklerde kullanabiliyor. İsteğe bağlı olarak ürünlerimizin üzerine isimleri de yazabiliyoruz. Ürünlerimizin tamamı el emeği göz nuru ürünlerdir” diye konuştu.