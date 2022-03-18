banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Sigaraya zam yağıyor! Bir zam daha geldi...
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!
Ali Babacan'dan mülteci açıklaması!

Aşı yapılan 150 keçilerinden 70’i telef olan çoban aile gözyaşlarına boğuldu

Denizli’de geçimini hayvancılıkla sağlayan Özcan ailesinin, aşı yapılan 150 küçükbaş hayvanından çoğunluğu gebe 70 tanesi 25 gün içerisinde telef oldu. Halen hastalık belirtisi taşıyan keçilerini yaşatabilmek için zamana karşı mücadele veren çoban ailenin ölen hayvanlarının başında akıttığı gözyaşları yürekleri dağladı.

DENİZLİ 18.03.2022, 11:50
Aşı yapılan 150 keçilerinden 70’i telef olan çoban aile gözyaşlarına boğuldu

Denizli’de geçimini hayvancılıkla sağlayan Özcan ailesinin, aşı yapılan 150 küçükbaş hayvanından çoğunluğu gebe 70 tanesi 25 gün içerisinde telef oldu. Halen hastalık belirtisi taşıyan keçilerini yaşatabilmek için zamana karşı mücadele veren çoban ailenin ölen hayvanlarının başında akıttığı gözyaşları yürekleri dağladı.

23 Şubat 2022 Çarşamba günü Pamukkale ilçesi Karataş Mahallesinde geçimini çobanlık yaparak sağlayan 2 çocuk babası Doğan Özcan ve eşi Feride Özcan’ın ağılına gelen Pamukkale İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, hayvanlara aşı yapılacağını belirtti. Doğan Özcan, keçilerinin büyük çoğunluğunun gebe olduğunu ifade ederek, aşı yaptırmak istemediğini iletti. Özcan ve eşini aşının her hangi bir yan etkisinin olmadığı yönünde ikna eden görevliler, ahıra girerek yaklaşık 150 keçiye aşı işlemi gerçekleştirdi. Aşılanmanın tamamlanması ardından Özcan ailesi için kötü günler de başlamış oldu.

Her gün keçilerini kaybetmeye başladılar

Görevlilerin gitmesinin ardından 1 gün sonra, Özcan çiftinin bazı keçileri yere yattıktan sonra kalkmadı ve teker teker ölmeye başladı. Duruma anlam veremeyen aile, her geçen gün 2’şer 4’er tane keçilerini kaybetti ve doğan yavrular ise hastalıktan etkilendi. Aradan geçen 25 günde geneli gebe olan 70 keçi telef oldu. Telef olan keçi ve oğlaklar, Mahalle Muhtarı İsmail Ergüneş’in sağladığı destekle kepçe yardımıyla kazılan çukurlara gömüldü. Haftalar geçmesine rağmen halen belirti gösteren küçükbaş hayvanlarını yaşatabilmek için çaba harcayan Özcan ailesi, diğer taraftan ise annesiz kalan oğlaklara parayla süt alarak beslemeye başladı. Durum karşısında çaresiz kalan ve tek geçim kaynağı hayvancılık olan aile, her gün gözyaşı dökerek kalan hayvanlarının kurtarılması için yardım istedi.

“İğneleri vurdular benim hayvanlarım telef oldu”

Her gün ölen hayvanlarını götürüp boş bir araziye gömen Doğan Özcan, ağılda biriken ölü hayvanlarının başında gözyaşı döktü. Tek geçim kaynağı olan hayvanlarını kaybetmenin verdiği acının yanı sıra büyük bir maddi kayıp yaşadığına işaret eden Özcan, “Veterinerler geldi, ‘Biz aşı vuracağız’ dediler. ’Bu hava aşı olmaz, hayvanlar gebe iğne falan vurdurmayacağım’ dedim. ‘Bugün iğnenin bitmesi gerekli’ dediler. İçeri girdiler, iğneleri burarken bir tanesi yıkıldı. Hemen yıkılınca bir tane daha iğne vurdu. İğneyi vurunca hayvan tekrar ayağa kalktı. Bunlar gittikten sonra hayvan öldü. 1, 2, 3 derken ölen hayvanlar muhtarı aradım. Muhtarım benim hayvanlar ölüyor, oğlağını doğuruyor emdikten sonra oda ölüyor. Muhtarla karakola gittik, ifademizi aldılar jandarma tarafından. Ben devletten yardım istiyorum, bu iğneyi vuranlarında nede iğneyi ne verdikleri bilinmiyor. Ben anlam veremedim. Ben 25 senelik çobanım ben nereden geldiğini bilirim, iğnenin ne olduğunu bilirim. Ama iğneyi göstermedi bunlar. Arka arkaya iğneleri vurdular. Benim hayvanlarım telef oldu” dedi.

“Benim umudum buydu bunlarda gidince orta yerde kaldım”

Yaşananları gözyaşları içerisinde anlatan ve konuşurken dahi büyük güçlük çeken Feride Özcan da, “Bunlar aşı yaptılar, küpe sayımına geldiler. Aşı yaptıktan sonra hayvanlardan biri sersemledi bayıldı düştü. Su döktü dirildi biraz, onlar gittikten sonra aradan bir gün geçti, hayvan öldü. Ölüm o hayvandan sonra devam etti. Oğlaklara ben başkasından parayla süt alarak içiyorum. Oğlaklar anasız kalınca, emenler oldu, telef olanlarda 5-10 kadarı öldü. Keçilerden gebe olanlar, doğurdu iğneden sonra hiçbir oğlak alamadık. Kalan oğlaklara da evde süt içiyorum. Bu oğlaklar iyileşecek mi bunu da bilmiyorum onunda garantisi yok. Çalışırsam bileğimin zoruyla geçinen bir insanım. Benim umudum buydu bunlarda gidince orta yerde kaldım. Benim yardıma ihtiyacım var” diye konuştu.

“Bize numunenin çıkmadığını söylediler”

Özcan ailesine yardımcı olmaya çalışan Karataş Mahalle Muhtarı İsmail Ergüneş ise, elinde geldiğince aileye yardımcı olmaya çalıştığını belirtti. Ailenin başka bir geçim kaynağı olmadığına dikkat çeken Ergüneş, şöyle konuştu:

“İlçe tarıma biz bu durumu başvurduk, ilçe tarım buraya geldi numune aldılar. Numunenin 2-3 gün içerisinde çıkacağını söylediler ama 15-20 gün olduğu halde daha hala bize cevap gelmedi. Biz yetkililerden bir yardımcı olmasını istiyoruz. İlçe tarımda buraya gelip bir bakmasını istiyoruz. Ama şuana kadar bir gelen olmadı bizim yanımıza. İlçe tarımın bize vermiş olduğu yanıt numunenin çıkmadığını söylediler. Arkadaş bizzat kendisi gidiyor, kimisi sonucun çıktığını kimisi ise çıkmadığını söylemiş. Burada ortalama 150 bin TL zararı var. 23 Şubat 2022 günü ilçe tarımdan geldiler, yaklaşık 25 gündür olan bir olay 3’er 5’er hayvanlar daha ölmeye devam ediyor. Şuanda 70 tane hayvan telef oldu. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz”

Hayvanlarının ardı ardına ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşayan Özcan ailesi diğer hayvanları kurtarmak için 2 özel veteriner hekim çağırdı. Hasta olan keçilere tedavi uygulayan veteriner hekimler, hayvanların ölüm nedeninin aşı olabileceğini iddia etti. Doğan Özcan, bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğüne giderek hayvanlarının telef olduğunu söylemesi üzerine, görevliler gelip keçilerin üzerinden örnek aldı. Hayvanların kesin ölüm nedenin ise yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19