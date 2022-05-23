Arkeoloji dünyası Denizli’de buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve PAÜ iş birliğinde düzenlenen 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu başladı. Yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanının katıldığı sempozyum Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilki bugün düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) iş birliğinde düzenlenen 42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başladı. Arkeoloji biliminin kurumsallaşması aşamasında Türkiye’de gerçekleştirilen en önemli bilimsel faaliyet olma özelliği taşıyan sempozyumun açılış töreni Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda akademisyen ve uzmanın yer aldığı sempozyumun açılış programına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Denizli Milletvekilleri Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve arkeoloji dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

“Türkiye’nin ilk ve tek Arkeoloji Enstitüsü”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan PAÜ Arkeoloji Enstitüsü Müdürü ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, kültür ve tabiat varlıklarının korunması, yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise, Denizli olarak sempozyuma ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Rektör Kutluhan, “Pamukkale Üniversitesi olarak 2015 yılında Türkiye’nin ilk ve tek olan Arkeoloji Enstitüsü’nü kurduk. Enstitümüz lisansüstü düzeyinde ülkemizin ihtiyacı olan uzmanları yetiştirmektedir. 20 yıldan bu yana üniversitemizin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümleri önemli kazı çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

“Denizli Belediyesi örnek bir başlangıç yaptı”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, 19 antik kenti ve birçok güzelliği bulunan Denizli’de böylesine önemli bir sempozyumu gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Bakanlığımız eserlerin gün yüzüne çıkması için en üst seviyede gayret gösteriyor. Hocalarımız araştırmaları ve yapmış olduğu kazılar ile birçok güzellikleri ortaya koyuyor. Yerelde ise belediyelerin desteği olmadığı zaman yapılan çalışma ne olursa olsun, eksik kalır, yavaş gider ve hedefe ulaşmakta zorlanır. 2008 yılında, o günkü Belediye Başkanımız Nihat Zeybekci Bey ve Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile arkeoloji kazılarını destekleme anlamında Türkiye’de ilk protokolü Denizli Belediyesi, Laodikya Antik Kenti ile örnek bir başlangıç yaptı. 2008’den bugüne 14 yıldır Laodikya kazılarını belediyemiz bütçesinden destekliyoruz. Kazıların 12 ay sürmesine Bakanlığımız ile birlikte biz de destek olduk” dedi.

“Laodikya kazılarında horoz ve tekstil çıktı”

Denizli’nin sembolü horozu, Laodikya kazı çalışmalarında binlerce yıl öncesine ait eserlerde gördüklerini anlatan Başkan Zolan, “Kazılarda horozun yanı sıra, 5 bin yıl öncesinde Denizli’nin tekstilin başkenti olduğuna dair birçok bilgi ve kalıntılara ulaşıldı. Bilim insanlarımızın yaptığı iş çok kıymetli, sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah sempozyum başarılı bir şekilde geçecektir. Sempozyumun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, pandemi nedeniyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen sempozyumun düzenlenmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve heyecan duyduklarını kaydetti. Yazgı, “2002 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 183 müze var iken, 2022 yılı Mayıs ayı itibariyle 210’a yükselmiştir. Son 20 yılda 163 müze onarımı, restorasyonu ve yenileme çalışmaları gerçekleşmiştir” diye konuştu.

“Bilim şölenine dönüşecek”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise sempozyumun Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Alpaslan, “Bu çağdaş komplekste, modern ve çağdaş bir binada bu güzel imkanlar çerçevesinde bu bilimsel çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Gerçekten bir bilim şölenine dönüşecek. Belki dünyada eşi benzeri olmayan bir zenginlikte, bir miras üzerinde yaşamaktayız. Bu insanlık tarihinin başlangıcında, bu topraklarda bulunmak belki bizler için çok büyük bir nimet. Bunun kıymetini, özelliklerini ve gerekli çalışmaları yaparken belki bunun da çıktılarının sonuçlarını hayatımızda, ülkemizde göreceğimize inanıyorum. Bu anlayışla bu çalışmaları yürütmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

“Burası cennetten bir köşe”

Sempozyumun başarılı olacağı ve çok güzel bilimsel sonuçlara ulaşılacağına inandığını kaydeden Alpaslan, “Bu sempozyumun gerçekleştirilmesinde Bakanlığımıza destek veren Denizli ilimize, Büyükşehir Belediyemize, üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Tabi Denizli arkeolojik kazılar konusunda son derece önemli. Buradaki arkeolojik kazıları daha da güçlenecek. Bu vesile ile Laodikya başta olmak üzere, Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınması konusunda hocamın ifade ettiği gibi çalışmalara güçlü bir şekilde destek vereceğiz. Burası cennetten bir köşe. Tarihi ve kültürel zenginliklerin baş köşesi. Emeği geçen herkese, Denizli Büyükşehir Belediyemize, Pamukkale Üniversitemize, tüm Denizli’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İlk sunum yapıldı

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ayla Erol’un başkanlığında başlayan ilk oturumda Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, “2021 yılı Laodikya Kazı ve Restorasyon Çalışmaları”, Prof. Dr. Necmi Karul ise, “Göbeklitepe ve Karahantepe Kazı Çalışmaları” konulu sunumlarını gerçekleştirdi. 27 Mayıs’a kadar 5 farklı salonda sürecek sempozyumdaki bilimsel çalışmalar arkeoloji dünyası ile paylaşılacak. Oturumun ardından protokol üyeleri Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda açılan stantları inceledi.