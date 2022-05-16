Arkadaşının ölümüne şahit olan çocuk şok geçirdi

Denizli’de arkadaşıyla beraber bisikletlerle karşıdan karşıya geçen çocuk, hızla giden otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümüne şahit olan çocuğun şok geçirdiği olayda, plakasını düşüren vicdansız sürücü kayıplara karışırken, feci kaza ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Edinile bilgilere göre; akşam saatlerinde Batuhan Dereli (16) ve arkadaşı bisikletlerini alarak gezmeye çıktı. Ana yoldan karşıya geçmeye çalışan Dereli, arkada bulunan arkadaşının gözleri önünde Süleyman Demirel Caddesi üzerinden Antalya istikametine doğru seyir halinde olan 34 AHS 903 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak 100 metre ileriye savruldu. Bisikletin ikiye bölündüğü kazada otomobil sürücüsü arkasına bakmadan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bölgeye giden sağlık görevlileri Dereli’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine giden güvenlik güçleri ise yaklaşık 300 metre ileride kayıplara karışan otomobilin plakasını buldu.

Arkadaşının ölümüne şahit oldu

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede yapmış olduğu çalışmaların ardından, Dereli’nin arkadaşı olayı ekiplere güçlükle anlattı. Yapılan çalışmaların ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Firar eden otomobil sürücüsü ise her yerde aranıyor. Olayın görgü tanığı işletmeci ise "İş yerinde oturuyordum. Aşağıdan araç hızlı bir şekilde geldi. yaya yolundan geçen bisikletli kişiye hızlı bir şekilde çarptı. Durmadan gitti. daha sonrasın herkes telefona sarıldı ve görevlileri çağırdı" dedi.

Olay anı araç kamerasında

Öte yandan feci kaza bir araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde karşıya geçen bisikletliye seyir halindeki aracın hızla çarpması ve çocuğu metrelerce uçması yer alıyor.