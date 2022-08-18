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Arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşının yerine sınava girmeye çalışan kişi, gözetmenin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

DENİZLİ 18.08.2022, 12:48
Arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde arkadaşının yerine sınava girmeye çalışan kişi, gözetmenin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesinde meydana gelen olayda; Ölçme ve Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleştirilen sınav için salonda görev alan gözetmen, E.D.’nin hareketlerinden şüphelendi. Yapılan incelemede şüphelinin arkadaşı yerine sınava girmeye çalıştığı tespit edildi. Görevlilere zorluk çıkaran ve yalanın ortaya çıkmasıyla kendisini haklı göstermeye çalışan E.D., güvenlik görevlileri tarafından muhafaza altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri, şüpheliyi ve yanında bulunan arkadaşını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Sınav salonunda bekleyen kişiler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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