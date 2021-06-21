Arif Balkanay’dan bir roman; ‘Anka Kuşu - Karcı Dağı Efsanesi’

Denizli’nin tanınmış mimarlarından Arif Balkanay, ikinci kitabında bir romanla okuyucularının karşına çıktı. Balkanay, “Anka Kuşu-Karcı Dağı Efsanesi” adlı roma için imza günü düzenledi.

Söyleşiyle başlayan imza gününde Balkanay’ın romanda kullandığı yazım dilinin yumuşaklığı, cümlelerin şiirselliği, doğa ve çevre betimlemeleri, karakterlerin ve kurgunun güçlülüğü övgüyle işlendi. Yaşar Kemal’in yazım diline benzetilmesi üzerine Balkanay; “Ülkemizin en önemli yazarı olan Yaşar Kemal ile yan yana adımın anılır bile olması benim için büyük bir övünç kaynağıdır. Ama edebiyat alanında daha yolun başında olduğumu biliyorum” dedi.

Anka Kuşu- Karcı dağı Efsanesi romanının baş karakteri “Müdür Fahri” çok konuşulan konulardan biri oldu. Onun bir baba olarak yaptıkları, bir toplumsal önder olarak yaşadıkları, arka fonda Denizli ve Türkiye manzaraları adeta katılımcıların gözünde canlandı. Balkanay; “Bu Pazar babalar günü. Madem ki Müdür Fahri’yi konuşuyoruz, tüm çocuklara önerim; babalarına bu romanı hediye etsinler. Ya da tüm babalar çocuklarına hediye etsin. Okuduklarında inanıyorum ki; her biri bir Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğacaklar. Kendilerini çaresiz, yapayalnız hissettikleri şu günlerde silkinip ayağa kalkacaklar” diye konuştu.