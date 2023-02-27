Arıcılar ilaçlama soruna çözüm olarak akşamı işaret etti

Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aytekin, bağ ve bahçe sahiplerinden ilaçlamaları akşam saatlerinde yapmalarını rica etti.

Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aytekin, bağ ve bahçe sahiplerinden yapacakları ilaçlamaları akşam saatlerinde yapmalarını rica etti. Arıların hayati döngünün en önemli parçası olduğunu dile getiren Hakan Aytekin, “Binlerce yıldır olduğu gibi baharın başlamasıyla arılar hummalı bir çalışmaya başladı. Badem ile başlayarak ardından erik, şeftali, kiraz, kayısı, elma, armut başta olmak üzere birçok meyve çeşidinin tohumlama yani polenizasyon görevini yapmaya başladılar. Bağ ve bahçe sahiplerinden ilaçlamaları akşam saatlerinde yapmalarını rica ediyoruz. Gönül isterdi ki, hiç ilaçlama yapılmasın ama günümüz şartlarında bu pek mümkün görünmüyor” diye konuştu.