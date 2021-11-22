Aracına yaptırdığı gizli bölmede onlarca tarihi eser çıktı

Denizli’de kültür varlıklarını yasadışı yollarla satışa sunmak isteyen şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda aracın farklı bölümlerine gizlenmiş onlarca tarihi eser ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarihi eser kaçakçılığını önüne geçmek amacıyla bir süredir takibe aldığı şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ait araçta yapılan aramalarda ise ortaya çıkan görüntü hayrete düşürdü. Aracın arka koltuk ve bagaj kısmında özel olarak hazırlanan bölmede Tunç Çağı, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 13 adet sikke, 59 adet tarihi eser, 2 adet büyüteç ve hassas terazi ele geçirildi.