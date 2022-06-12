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Araca giren yılan zor anlar yaşattı

Denizli’de park halindeki hafif ticari araca giren yılan, paniğe yol açtı. İtfaiyecilerin aracın tekerini sökerek ulaşabildiği yılan, uzun uğraşlar sonucu gizlendiği yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

DENİZLİ 12.06.2022, 09:21
Araca giren yılan zor anlar yaşattı

Denizli’de park halindeki hafif ticari araca giren yılan, paniğe yol açtı. İtfaiyecilerin aracın tekerini sökerek ulaşabildiği yılan, uzun uğraşlar sonucu gizlendiği yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde park halinde bulunan 20 F 3384 plakalı hafif ticari aracın altına bir yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın alt aksamına gizlenen yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç sahibi ve çevrede toplanan kalabalığın meraklı gözlerle izlediği çalışmalarda, ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen yılanın araçtan uzaklaşması sağlamadı.

Son çare olarak aracın arka tekerlerinden birisini söken itfaiye ekipleri, özel gereçleriyle yılanı gizlendiği bölgeden çıkarmayı başardı. Kısa süreli paniğe neden olan yılan, doğaya bırakılmak üzere plastik bir bidona konuldu. Yılanın götürülmesi sonrası hem vatandaşlar hem de otomobil sürücüsü derin bir nefes aldı.

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