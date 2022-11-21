Apartmanın çatısı alevlere teslim oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde alev alev yanan apartmanın çatısı tamamen küle döndü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın çatısında bilinmeyen neden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanların yükseldiği çatı bir anda alevlere teslim olarak yanmaya başladı. Durumu fark eden apartman sakinleri binayı terk ederken, ihbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği çatıya müdahale ederek yangını kontrol altına almak için mücadele etti. O anları korkulu dolu gözlerle izleyen vatandaşlar, ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Alevler başka bir binaya daha sıçramadan söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.