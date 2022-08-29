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Antika silahları satamadan yakalandı
Denizli’de silah ticareti yapan ve elinde antika ürünler bulunan şüpheli, amacına ulaşamadan yakalandı.
DENİZLİ 29.08.2022, 15:44
Denizli’de silah ticareti yapan ve elinde antika ürünler bulunan şüpheli, amacına ulaşamadan yakalandı.
Denizli’de “Silah Ticareti” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli saklandığı yerde yakalandı. Yapılan aramalarda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kama, 1 adet hançer ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler” kanunu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Antika değeri olan silah ise muhafaza altına alındı.
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