Antalya ve Muğla karayolu 3 saatte ulaşıma açıldı

Denizli’de kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla karayolu 3 saatin sonunda ulaşıma açıldı. Karayolunda trafik kontrollü şekilde sağlandığı belirtildi.

Denizli’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırarak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Denizli - Antalya ve Kale ilçesi bölgesinde bulunan Denizli - Muğla karayolu olumsuz hava şartlarından dolayı 20.30’da ulaşıma kapatıldı. Trafik polisleri Cankurtaran rampasında araçların çıkışına kontrollü olarak izin verirken, Kale ilçesi istikametinde bulunan Muğla karayolu 3 saatin sonunda ulaşıma açıldı. Hava durumuna göre araçların kontrollü geçişine izin verildiği belirtildi.

Karayolları ekipleri yolların açılması için ise tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.