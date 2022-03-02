Antalya karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Denizli’de kar yağışının yoğunlaşmasıyla beraber Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla karayolu, tedbiren ulaşıma kapatıldı. İlerleyen saatlerde hava durumuna göre trafiğin kontrollü şekilde sağlanacağı belirtildi.

Denizli’de sabah saatlerinde başlayan yoğun sis ve kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini arttırarak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Denizli - Antalya ve Denizli - Muğla karayolu olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşıma kapatıldı. Trafik polisleri Cankurtaran rampasında araçların çıkışına izin vermezken, ilerleyen saatlerde ise hava durumuna göre araçların kontrollü geçişine izin verileceği belirtildi. Ekiplerin yolların açılması için ise tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.