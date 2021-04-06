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Annelerini kaybeden kuzulara jandarma şefkati

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale ilçesinde annelerini kaybedince başıboş dolaşan kayıp iki kuzuya sahip çıkan jandarma timi, aç kalan miniklerin karnını doyurdu.

DENİZLİ 06.04.2021, 15:42
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Annelerini kaybeden kuzulara jandarma şefkati

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Pamukkale ilçesinde annelerini kaybedince başıboş dolaşan kayıp iki kuzuya sahip çıkan jandarma timi, aç kalan miniklerin karnını doyurdu.

Pamukkale ilçesinde önleyici kolluk devriyesi görevini icra eden Denizli İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi personeli, yol kenarında başıboş dolaşan 2 adet kuzuyu fark etti. Kayıp kuzuların sahibine ulaştırılması ve anneleriyle buluşmalarını sağlamak için hayvanları koruma altına alan jandarma timi, aç kalan minikleri temin ettiği bir biberon ile doyurdu. Daha sonra bölgede hayvanların sahibini arayan jandarma timi, kuzuları sahibine teslim etti.

Daha sonrasında olumsuz hava şartlarından etkilenen ve yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlar için jandarma ekiplerinin belirlediği bölgelere yiyecek bırakılarak beslenmesi sağlandı.

Sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ise Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte müşterek yürütülen devriye faaliyetinde bölgede bulunan sokak hayvanları besledi.
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