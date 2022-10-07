Ankara’da Pamukkale rüzgarı esiyor

Pamukkale Belediyesi, geçen yıl da katıldığı ‘Tam Bana Göre Festival’ sloganıyla gerçekleştirilen “Yerel Yönetimler Gençlik Festivali”nde bu yıl da yerini aldı. 5-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen festivalde, adeta Pamukkale rüzgarı esiyor.

Pamukkale Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından büyükşehir ile ilçe belediyelerinin katılım sağladığı festivalde yerini aldı. Festivalin, ilk iki gününde Ankara’da bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, stant ziyaretçileriyle bir bir ilgilenerek, hediyeler takdim etti. Festivalde, Pamukkale’yi sadece kültürel özellikleri ile değil her yönüyle birlikte tanıtan Pamukkale Belediyesi, sportif alanda da kendini gösteriyor. Festivalde Pamukkale Belediyesi ayak tenisi, dart, masa tenisi, penaltı branşlarında yarışmalara katılıyor.

“Geçtiğimiz yıl 3 milyon insana ulaşıldı”

Festivalde, Pamukkale standının oldukça ilgi gördüğünü ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale belediyesi olarak çok güzel bir etkinliğin içinde yer alıyor olmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Biz burada tarihi ve doğal güzelliklerimizin yanında narımızı, ayvamızı, kekiğimizi, lavantamızı, adaçayımızı gelen bütün misafirlerimize ikram ederek tanıtıyoruz. Burada, bu festival sayesinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler Denizli’mizin ve Pamukkale’mizin farklı farklı özelliklerini, ilgi çekici yanlarını tanıyarak ayırılıyorlar. Geçtiğimiz yıl biz burada 3 milyon insana ulaştık. Bu festivalde Türkiye’nin farklı farklı yerlerinden gelen belediyeler hem yapmış oldukları hizmetleri anlatıyorlar, hem de ilçelerinin güzelliklerini ön plana çıkartmak suretiyle tanıtımlarını gerçekleştiriyorlar” dedi.

Öte yandan, Tam Bana Göre Festivali çerçevesinde, Türkiye çapında düzenlenen spor müsabakalarına Pamukkale Belediyesinin dört farklı branşta katılırken, ayak tenisi takımı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliği kaptırmadı. Festivalin ilk günü başlayan müsabakalarda, mavi-beyazlı takım rakiplerini geride bırakarak festivalin ikinci gününde birinciliğini ilan etti.