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Anız yangınında 50 dekar alan küle döndü

Denizli’nin Bekilli ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan anız yangın sonucu, 50 dekar alan küle döndü.

DENİZLİ 28.09.2021, 17:25
Anız yangınında 50 dekar alan küle döndü

Denizli’nin Bekilli ilçesinde boş tarım arazisinde çıkan anız yangın sonucu, 50 dekar alan küle döndü.

Yangın, Denizli’nin Bekilli ilçesi Köselli Mahallesinde Meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallenin sınırında bulunan boş tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir sebeple anız yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayılırken, yangını gören çevredekiler 112’ye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yaklaşık 50 dekar tarım arazisi küle döndü.

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