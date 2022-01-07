banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ne 3 ödül birden
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Türk Hava Yolları, Kazakistan’a uçuşlarını 9 Ocak’a kadar durdurdu
Türk Hava Yolları, Kazakistan’a uçuşlarını 9 Ocak’a kadar durdurdu

Anaokulu minikleri biriktirdi meslek liseliler dönüştürdü

Pamukkale Hasan-Veli Üğür Anaokulu tarafından hayata geçirilen ve 9 haftadır yürütülen “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” Sürdürülebilir Dünyam eTwinning projeleriyle anaokulu minikleri küçük yaşlarda doğayı korumayı öğreniyor.

DENİZLİ 07.01.2022, 09:37
Anaokulu minikleri biriktirdi meslek liseliler dönüştürdü

Pamukkale Hasan-Veli Üğür Anaokulu tarafından hayata geçirilen ve 9 haftadır yürütülen “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” Sürdürülebilir Dünyam eTwinning projeleriyle anaokulu minikleri küçük yaşlarda doğayı korumayı öğreniyor.

Denizli’de Pamukkale Hasan-Veli Üğür Anaokulu’nun hayata geçirdiği Eko Okul, Sıfır Atık, Minik Tema Projeleri, 5 D Parlayan Yıldızlar Sınıfı tarafından 9 haftadır yürütülen “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” Sıfır Atık Projesi, İlginç Perşembeler eTwinning Projesi, 4 B Gülücükler Sınıfının yürüttüğü SteAm For Kids ve Sürdürülebilir Dünyam eTwinning projeleri ile anaokulu minikleri küçük yaşlarda doğayı korumayı öğreniyor. Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Hasan-Veli Üğür Anaokulu öğrencilerinin projeleri kapsamında topladıkları atık yağların Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Bölümü Laboratuvarında sabuna dönüşüm serüvenine ortak oldu. Okul öncesi miniklerine, atık yağları çevreye atmayıp, doğanın kirlenmesini önlediğiniz gibi yararlı bir maddeye dönüşmesini sağladığınız için hepinizi kocaman tebrik ediyorum diyerek sözlerine başlayan Müdür Ekici; “Değerli çocuklarım siz bugün okadar değerli bir şey yaptınız ki hepiniz bugün en büyük çevreci oldunuz. Sıfır atık projenizle, atık hiçbir mazlemenin doğaya ve çevreye bırakılmaması bilincini nesillere aşılıyorsunuz. Böylelikle hem israfı önlerken hem de doğal kaynakları tüketmemiş oluyoruz. Atıkları ekonomiye geri kazandırırken, onlardan farklı enerjiler üretmiş oluyoruz. Temiz bir çevrede yaşayacağımız içinde hayat kalitemiz yükseliyor” dedi.

“Ürettiğimiz sabunları kullanarak hastalıklardan korunacağız”

Denizli İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Bugün okulumuzun yaptığı çevre bilinci çalışmalarından biri olan atık yağların toplanarak sabuna dönüştürülmesi çalışması için Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize geldik. Burada sizlerele atık yağları sabuna dönüştüreceğiz. Yaptığımız sabunlar temizliğin ve hijyenin en temel maddelerinden biridir. İçinde bulunduğumuz salgın döneminde hastalıktan korunmanın en başında ellerimizi yıkamamız ve hijyene dikkat etmemiz geliyor. Temizliğimize dikkat edersek mikropların bizi hasta etmesine engel oluruz. Ürettiğimiz sabunları evlerimizde ve okullumuzda kullanarak hastalıklardan korunacağız” dedi.

Programında devamında Gülay Kanak Sarıkaya MTAL Kimya Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri, Hasan-Veli Üğür Anaokulu öğrencilerinin toplamış oldukları atık yağları gerekli kimyasal işlemlerden geçirerek sabuna dönüşüm aşamalarını İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğretmen ve öğrencilere göstererek anlattılar.

“Bilim merak işi, heyecan işidir”

Meslek Lisesi öğrencilerine de etkinliğe yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür eden Müdürü Ekici; “Bugün ki etkinliğimiz sizin rutinleriniz arasında yer alabilir ama anaokulu öğrencilerimizde büyük bir merak uyandırdı. Bilim merak işi, heyecan işidir. Bakanlığımız ve bizler siz meslek lisesi öğrencilerimize çok önem veriyoruz. Mesleki eğitim alanında bakanlığımız her geçen gün bir yenilik getiriyor. Sizlerde kendinizi önemseyiniz. Yaptığınız işlerde ve mesleğinizde en iyisi olmak için çabalayın. Hangi sektörde olursanız olun işinin en iyisi olunuz. Bu sizleri hayatta her zaman başarıya taşır. Anaokulumuz adına sizlere ve öğretmenlerinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici atık yağlardan yapılan sabunları minik öğrencilere dağıttı.

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8