Anadolu Ateşi gösterisine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nden sağlık desteği

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Anadolu Ateşi gösterisine sağlık desteği verdi. Hastanenin sağlık ekipleri tarafından konser alanına giriş yapan çok sayıda vatandaşın HES kodu sorgulamaları ve aşı kartları kontrolleri yapıldı.

Son olarak 2019 yılında 2 bin izleyiciyle buluşan Anadolu Ateşi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşti. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, 2 yıllık aranın ardından “Efsanelerin Dansı” konseptiyle Denizlili sanatseverlerin karşısına çıkan Anadolu Ateşi’nde sağlık desteği sağladı. Hastanenin sağlık ekiplerinin giriş kapılarında konumlandığı gösteride vatandaşların HES kodu sorgulamaları ve aşı kartları kontrolleri yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında konser alanında maske, dezenfektan ve sağlık desteği de yine Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık ekipleri tarafından sağlandı.

Doğu ve batı kültürlerinin sentezlendiği 3 bin halk dansı figürü ve farklı halk müziklerini bir araya getiren bu efsanevi gösteri, Denizlili sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Anadolu Ateşi’nin ilgiyle ilgilenen gösterisi seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.