Amigonun attığı yumrukla burnu kırılan futbolcu ameliyat oldu

Denizli’de amatör maç sonrası çıkan olaylarda amigonun attığı yumrukla burnu kırılan genç futbolcu Mehmet Eşbak, Özel Cerrahi Hastanesi’nde gerçekleşen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Denizli 1. Amatör Küme’de hafta sonu oynanan Tavas Birlikspor - Bozkurt Belediyespor erteleme maçının ardından çıkan olaylarda, karşı takım amigosunun yumruklu saldırısına uğrayan 18 yaşındaki Bozkurt Belediyesporlu Mehmet Eşbak’ın burnu kırılmıştı.

Burun kemiğinde kırık tespit edilen ve acil ameliyat edilmesi kararlaştırılan Mehmet Eşbak, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal ve ekibi tarafından operasyona alındı. Başarılı bir operasyonla burnu eski haline getirilen Eşbak, sağlığına kavuşturularak taburcu edildi. Eşbak’ın sağlık durumunun bir süre daha Op. Dr. Bülent Kamil Aykal tarafından izleneceği belirtildi.

Çirkin saldırı sonucu burnu kırılan Mehmet Eşbak’ın tedavisi gerçekleştiren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, “Hastamız, maç sırasında burnuna aldığı darbe sonucunda burun kemiğinde şiddetli ağrı ve eğrilik şikayeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan muayenesinde ve burun tomografisinde burun kemiğinde maçta aldığı darbeye bağlı kırık olduğu saptandı. Hastamızı burnundaki durum hakkında ile bilgilendirilerek, zaman kaybetmeden burun ameliyatına aldık. Lokal anestezi altında hastamızı tamamen uyutmadan yaklaşık yaklaşık yarım saatlik bir operasyon ile ameliyatımızı tamamladık. Hastamızın burun kemiğinde kırığı düzelterek, burnunu eski haline getirdik. Bunun üzerine hastamızı uyutmadan lokal anestezi altında ameliyat, yarım saatlik basit bir operasyon burun kemiğindeki kırığı düzelttik. Hastamızı birkaç saat hastanede gözlem amaçlı tuttuktan sonra herhangi bir problem görünmediği için şifa ile taburcu ettik. Hastamızın takibini yapacağız, yakın zamanda kontrol için hastanemize yeniden gelecek, kendisine tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.