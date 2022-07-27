Amerika’dan gelen hasta Tekden’de şifa buldu

Tatil amaçlı geldiği Türkiye’de şiddetli karın ağrısı yaşayan hasta, Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktorlarından Op. Dr. Akın Avcı’nın yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Op. Dr. Avcı, “Böbrek taşının ilerlememesi için erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Ne kadar erken müdahale edilirse böbreği koruma ihtimalimiz o kadar yüksektir” dedi.

Amerika yaşayan ve tatil amaçlı Türkiye’ye gelen Valeria, bir anda şiddetli karın ağrısı yaşadı. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastane araştırması yapan Valeria, Denizli Tekden Hastanesi’nin başarılı çalışmalarını gördü. Bunun üzerin Denizli Tekden Hastanesi’ne gelerek hastanenin başarılı hekimlerinden Op. Dr. Akın Avcı ile görüşen Valeria, kendisine yapılan tetiklerde böbreğinde taş tespit edildi. Yapılan tetikler ve muayene sonucunda ameliyat kararı alan Valeria, Op. Dr. Akın Avcı sayesinde tekrardan sağlığına kavuştu. Başarılı bir ameliyattan sonra yarıda kalan tatiline tekrar devam edeceğini belirten hasta Valeria, kendisiyle birebir ilgilenen doktoruna ve hastane personellerine teşekkürlerini iletti.

“Ben burada kendimi çok rahat ve güvende hissettim”

Tekden Hastanesi’nde kendisini güvende hissettiğini belirten Amerikalı hasta, “Eşimle birlikte Amerika’dan tatil amaçlı Türkiye’ye geldik. Tatilimi yaparken karnımda şiddetli ağrı oluştu. Bulunduğum tatil beldesinde doktora gittik. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Ameliyat konusunda emin olmak için biraz araştırma yaptık ve yakın çevremiz tam teşekküllü bir hastane olduğu için Denizli Tekden Hastanesi’ne gitmemiz gerektiğini söyledi. Denizli Tekden Hastanesi’ne geldik. Burada doktor Akın Avcı beni muayene etti. Taş olduğunu ve şiddetli ağrılarımın sebebinin de bu taşlardan kaynaklandığını söyledi. Doktora ve hastaneye güven duyduğum ve samimi hissettiğim için ameliyatımı burada olmaya karar verdim. Benim için o süreç biraz zordu. Çünkü hem kendi ülkemde değilim, hem de buranın dilini hiç bilmiyorum. Ama buraya geldiğim andan itibaren başta doktorum olmak üzere tüm hastane benimle gerçekten çok ilgilendi. Ben burada kendimi çok rahat ve güvende hissettim. Süreç çok hızlı ilerledi. Dil problemi olmasına rağmen burada o sıcaklığı hissettiğimden dolayı içim rahat bir şekilde ameliyatımı oldum. Ameliyat olduktan sonra da beni arayarak nasıl olduğumu sordular. Hastanenin olanakları, temizliği, çalışanların güler yüzlü olması beni çok fazla memnun etti. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

“Yurtdışından gelen hastalarımızın memnuniyetleri bizi de mutlu ediyor”

Amerika’dan gelen hastayı acilen ameliyata alan Üroloji doktoru Op. Dr. Akın Avcı, “Tatil amacıyla Amerika’dan gelen hastamız çok fazla ağrısı olduğu için hastanemize getirildi. Bize geldiğinde şiddetli ağrı ve yanma şikayetleri vardı. Burada muayene ettik ve taş olduğunu tespit ettik. Kendisine durumu ve ameliyat olması gerektiğini anlattık. Acilen ameliyata aldık. Şu an durumu gayet iyi. Sağlıklı bir şekilde Amerika’ya gönderdik. Tekden Hastaneleri olarak yurtdışından gelen birçok hastamıza sağlık konusunda destek oluyoruz. Onların da hastanemiz hizmetlerinden memnun kalmaları bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

“Böbrek taşına ne kadar erken müdahale edilirse böbreği koruma ihtimali o kadar yüksek”

Böbrek taşları konusunda da kısaca bilgi veren Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktorlarından Op. Dr. Akın Avcı, “Böbrek taşında idrar yaparken ağrı, idrarda yanma gibi belirgin şikayetlerin yanında genelde yanlarda ağrı, mide bulantısı, kusma, sık idrara çıkma gibi şikayetler böbrek taşının belirtileri arasındadır Böbrek taşı oluşumunda öncelikle beslenmeye bağlı faktörler büyük önem taşıyor. Su tüketiminin az olması, fazla şeker tüketimi, fazla kahve tüketimi gibi faktörlerin dışında fazla kilo, genetik faktörler, yapısal bozukluklar da böbrek taşının oluşum riskini arttırmaktadır.. Böbrek taşları bazen hiçbir belirti vermezken bazen de idrar kanalına düşerek hastaların şiddetli ağrı yaşamasına sebep olur. Böbrek taşı oluşumunu önleyebilmek için, bol su için, tuz tüketimini azaltın, düzenli egzersiz yapın, sigara ve alkol tüketimini azaltın. Bu önerilere dikkat edildiği takdirde taş oluşum riski azalacaktır. Hastalarımıza gerekli tetkikleri yaptıktan sonra böbrek ve üreter taşının yerini, boyutunu tespit ederek hastaya uygun tedavi planlıyoruz. Böbrek taşının ilerlememesi için erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Ne kadar erken müdahale edilirse böbreği koruma ihtimalimiz o kadar yüksektir” şeklinde bilgi verdi.