Amcaoğulların kavgasında kan aktı; 3 yaralı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde aralarında husumet bulunan amcaoğlu arasında başlayan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; aynı mahallede yaşayan ve aralarında daha öncesine dayanan husumet bulunduğu öğrenilen amcaoğulları Mustafa C., Oktay C. ile Muharrem C., gece yarısından sonra mahalledeki ara sokaklardan birinde karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakan üç amcaoğlu, ellerindeki bıçaklarla birbirine girdi. Arbedenin yaşandığı anlarda 3 kişide bıçakla yaralandı. Yakınlarının müdahale ederek ayırdığı olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri kalabalığı sakinleştirirken, sağlık görevlileri ise olay yerinde bulunan Oktay C.’yi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Güvenlik güçleri ise olay yerinden kaçan Mustafa C. ile Muharrem C.’yi farklı noktalarda yakaladı. Yaralı oldukları belirlenen Mustafa ve Muharrem C., Servergazi ile Pamukkale Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından ekipler yeni bir tartışmanın önüne geçmek için hastanelerde önlem aldı. Olayda Mustafa ve Muharrem C.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Oktay C.’nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.