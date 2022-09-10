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Ambar yangınında tonlarca buğday ve arpa küle döndü
Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunan bir ambarda çıkan yangın sonucu 2 ton buğday ve 1 ton arpa tamamen yanarak küle döndu.
DENİZLİ 10.09.2022, 17:49
Denizli’nin Çameli ilçesinde bulunan bir ambarda çıkan yangın sonucu 2 ton buğday ve 1 ton arpa tamamen yanarak küle döndu.
Yangın, Çameli ilçesine bağlı Sarıkavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yol üstündeki bir ambarda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Ambarda dumanların yükseldiği gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, ambarı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangında can kaybı yaşanmazken, 2 ton buğday ve 1 ton arpa küle döndü.
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