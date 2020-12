Altay Bayındır: "Böyle bir zor maçtan İstanbul’a galibiyetle döneceğimiz için mutluyuz"

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Denizlispor maçı ardından zor bir deplasmanda galip ayrıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “İyi hazırlanıp iyi çalıştık ve bundan sonraki haftalarda aynı disiplinle, özveriyle yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Denizlispor’u 2-0 mağlup etti. Maçta penaltı kurtararak kritik pozisyonlarda kalesini gole kapatan Altay Bayındır müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Sezon sonuna kadar da aynı hırsla devam etmek istediklerini söyleyen Bayındır, “Böyle bir zor maçtan İstanbul’a galibiyetle döneceğimiz için çok mutluyuz. İyi hazırlanıp iyi çalıştık ve bundan sonraki haftalarda aynı disiplinle, özveriyle yolumuza devam edeceğiz. İnşallah sezon sonunda bu hırsımız ve mücadelemizle taraftarımızın da bize verdiği her zaman destekle yolun sonunda şampiyonluğa ulaşırız. Bizim için zor bir karşılaşmaydı ve her maçın zorluğu, hikayesi ayrı. Bu maçta onlardan biriydi. Çünkü biz büyük bir camiayız ve Fenerbahçe Spor Kulübüyüz. Her takımın bize karşı hazırlanışı, duruşu ve hırsı büyük bir camia olduğumuz için farklı oluyor. Bizde aynı şekil karşılık ve reaksiyon verdiğimiz şekilde bundan sonraki maçlarda da hırsımızla inşallah galibiyetin devamını getiririz” diye konuştu.

“Rodallega benim çeneme vurmuştu ve hala daha ağrım var zaten”

Maçta Rodallega ile yaşadığı pozisyon hakkında konuşan ve hakemlerin dikkatli bir şekilde maç yönetmeleri gerektiğini söyleyen Bayındır, “Maçlara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Bu saatten sonra artık çok önemli haftalar ve her hafta bizim için çok önemli. Dediğim gibi kolay maç yok ve her maçın hikayesi farklı. Biz de bu hikayelere uygun hazırlanıyoruz. Rodallega’nın pozisyonuyla ilgili de bu konulara fazla girmem ve benim konularım değildir. Benim işim sahada çalışıp performans vermektir. Rodallega benim çeneme vurmuştu ve hala daha ağrım var zaten. Biraz daha tedbirli, dikkatli ve konsantre bir şekilde maçı yönetmeleri gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz”

Taraftarların desteği ile ilerleyen maçlarda şampiyonluğa gitmek istediklerini söyleyen Bayındır, “Maçlara iyi konsantre oluyorum ve her haftada çalışıyoruz. Sağ olsun Erol hocamız birlikte ne gerekiyorsa çalışmalarımızı saha içinde ona göre yapıyoruz. Taraftarımızın da bize her zaman iyi veya kötü maçta destek göstermesi gerekiyor. Bugün galip geldiğimiz için mutluyuz. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunun devamını getiririz” dedi.