Alkollü sürücünün polisi ısıran köpeğine el konuldu

Denizli’de alkollü sürücünün engel olmaması sonrası polisi ısıran Dogo Arjantin cinsi köpeğe savcılık kararıyla el konuldu.

Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesinde meydana gelen olayda; vatandaşın ihbar ettiği 20 AH 990 plakalı otomobil, trafik polisleri tarafından Saltak Caddesi üzerinde durduruldu. 2.86 promil alkollü olan sürücü Arda T., dışarı çıkarılmak istediği an polise direndi ve arka koltukta bulunan Dogo Arjantin cinsi köpeği polis memuru S.Ö.’yü kolundan ısırdı. Uyuşturucu iğne ile sersemleştirilen yasak ırk köpek, belediye ekiplerince barınağa götürüldü. Daha önceden de alkollü araç kullanmaktan 2034 yılına kadar ehliyetine el konulduğu öğrenilen Arda T.’nin, defalarca alkollü araç kullanmaktan ceza yediği öğrenildi.

Olayın ardından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen köpeğe, savcılık kararıyla el konuldu. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü Arda T.’nin ise köpeğini geri alabilmek için hukuki süreç başlattığı öğrenildi.