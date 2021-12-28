Alkol sefası az daha faciayla bitiyordu

Denizli’de baraj yakınında alkol aldıktan sonra eve dönmeye çalışan gençlerden biri patika yoldan uçuruma yuvarlanarak çukura düştü. Alkollü gençler arkadaşını çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekipleri yardımına koştu.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı yakınında bir grup genç alkol aldıktan sonra evlerine dönmek için barajın yakınında bulunan patika yoldan çıkmaya çalıştı. Arkadaşlarının yanından ayrılan 16 yaşındaki Enes E., farklı bir patika yoldan giderken dengesini kaybederek uçuruma doğru yuvarlandı. Alkollü genç yuvarlandığı yerde bir çukura düşerken arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşları Enes E.’yi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılan Enes E., ambulansa alındı. Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Enes E., ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan; gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve hafif sıyrıklarla kurtarıldığı belirtilirken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.