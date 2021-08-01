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Alevlerin yükseldiği ev küle döndü

Denizli’nin Çal ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev, küle döndü.

DENİZLİ 01.08.2021, 20:07
Alevlerin yükseldiği ev küle döndü

Denizli’nin Çal ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen ev, küle döndü.

Yangın, Çal ilçesi Kocaköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Kovan’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükseldi. Durumu fark eden vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yükselen alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışmalarını gerçekleştiren ekipler, yangının çıkış sebebi hakkında inceleme yaptı. Yangında Kovan’a ait ev kullanılamaz hale geldi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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