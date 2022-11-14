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Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi
Denizli’nin Tavas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
DENİZLİ 14.11.2022, 14:11
Denizli’nin Tavas ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın, Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nevzat İşmar’a ait müstakil evin elektrik aksamında yangın çıktı. Yangının büyümesiyle, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, alevlerin sardığı evi, yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına almayı başardı.
Soğutma çalışmalarının tamamlandığı ev, kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.