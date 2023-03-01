Alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde alev alan iş makinesi kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Üzerlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlada bulunan bir iş makinesi henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevi gören işçiler kendi imkanlarıyla söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye giden ekipler hızlıca yangını kontrol almak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangın sonucu iş makinesi kullanılamaz hale geldi.