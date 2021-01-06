banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gümüş piyasasında talep arzı geçti
Gümüş piyasasında talep arzı geçti
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali görevini neden bırakıyor?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
Sürpriz ziyarette ne konuştular?
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor
ABD Başkanı Joe Biden Obama'nın ekibini topluyor

AKUT’un 4. sismik ve akustik dinleme cihazı Denizli ekibine bağışlandı

Türkiye deprem bölgesi bakımından riskli olduğu için deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde büyük önem arz eden, sismik ve akustik dinleme cihazı, Denizli’de bir tekstil firması tarafından AKUT’a hediye edildi. AKUT içerisinde daha önce 3 adet bulunan cihazın dördüncüsü ise artık AKUT Denizli şubesinde bulunacak. Tekstilci çiftin bu önemli bağışı ise tüm Türkiye’ye örnek oldu.

DENİZLİ 06.01.2021, 11:09
4
AKUT’un 4. sismik ve akustik dinleme cihazı Denizli ekibine bağışlandı

Türkiye deprem bölgesi bakımından riskli olduğu için deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde büyük önem arz eden, sismik ve akustik dinleme cihazı, Denizli’de bir tekstil firması tarafından AKUT’a hediye edildi. AKUT içerisinde daha önce 3 adet bulunan cihazın dördüncüsü ise artık AKUT Denizli şubesinde bulunacak. Tekstilci çiftin bu önemli bağışı ise tüm Türkiye’ye örnek oldu.

Türkiye deprem bölgesi olduğundan dolayı sürekli olarak küçük artçı sarsıntılar yaşanması ile birlikte 2020 yılı içerisinde birçok deprem meydana geldi. Bunlardan biri ise İzmir’de meydana gelen depremlerden bir tanesiydi ve burada birçok arama kurtarma ekipleri faaliyet gösterdi. AFAD’dan elde edilen verilere göre, 30 Ekim 2020 tarihinde Seferihisar’dan 17,26 kilometre uzağındaki Sisam Adası yakınlarında, moment büyüklüğü 6,6 olan bir deprem meydana gelmiş, yaşanılan depremde 116 kişi yaşamını yitirmiş, 1034 kişi yaralanmıştı. Türkiye’ye örnek olacak önemli bir desteği hayata geçiren Denizlili tekstil sektörünün öncülerinden Onur ve Sibel Aysu çifti, Denizli AKUT şubesine sismik ve akustik dinleme cihazı bağışında bulundu. Türkiye’de AKUT içerisinde daha önce 3 adet olan ve 4’üncüsünün ise artık Denizli’de Onur ve Sibel Aysu çiftinin bağışı ile büyük bir önem arz eden cihazı bağışlamaları Türkiye’ye örnek oldu.

Sismik, akustik dinleme cihazı ile göçük altına çok hızlı ulaşılıyor

Sismik ve akustik dinleme cihazı en çok arama kurtarma çalışmalarına katkı sağladığı, çok ileri teknoloji özellikler barındıran bir cihaz olduğu belirtildi. Bu cihazın çeşitlerine göre göçük altındaki boşluklarda, aralık olan noktalarda kalmış canlı kişilerin oluşturduğu sesler sinyaller ile görüntülü olarak ya da ses olarak algılanmanın mümkün olduğu öğrenildi. Cihazda bulunan ses dinleme aparatları sayesinde canlının hangi noktada olduğu, ne kadar derinlikte veya uzaklıkta olduğu ölçülebildiği belirtildi.

“Büyük bir bağış kampanyası başlattık”

Deprem bölgesi içerisinde yer alan Denizli için çok büyük bir bağış olduğunu belirten AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk, “Biz İzmir depreminde Denizli olarak 4 gün boyunca çalışmalarımızı yaptık. Elimizden geldiğince bildiğimiz kadarıyla bütün AKUT ekipleri olarak, yaklaşık 10 ilden geldik biz oraya 268 gönüllüsü ile birlikte üstümüze düşeni yaptık. Ama Denizli’ye döndükten sonra bir şeyinde farkına vardık. Biz tam olarak teknik olarak hazır olan bir ekip değilmişiz. Çünkü bu aletler bizim için çok pahalıydı, Denizli’ye döndükten sonra büyük bir bağış kampanyasını başlattık. Bunun sonucunda bir bağış kampanyası başlatınca, Onur Bey ve Sibel Hanım bu çağrımızı duydular, bizi davet ettiler. Konuştuk, sohbet ettik, sizin için en önemli alet nedir diye sordular ve bizde Akustik Dinleme Cihazı dedik” diye konuştu.

“Biz duyamadığımız bir canlıyı bulamayız ya da arayamayız” diyen Öztürk, “Bizim için önemi şu biz duyamadığımız bir canlıyı bulamayız ya da arayamayız. Bizim için en önemlisi bu biz enkaza girdiğimizde, enkazın üzerinde veya katlar arasında bu akustik dinleme cihazının sensörleri vardır. Yaklaşık 6 adet, yatay da ve düşey de biz dinlemeleri duyarız. Bu dinlemeler sayesinde canlının hemen hemen ne kadar derinlikte olduğunu veya yatayda ise ne kadar uzakta olduğunu tahmin edebiliyoruz. Türkiye’de toplamda 3 tane ilde var, bu 4’üncü oluyor, o yüzden önemi çok büyük. Bize teklif ettiklerinde biz almak istiyoruz dediğimizde gerçekten çok sevindik” ifadelerini kullandı.

“AKUT’un elinde böyle bir aletin olması gerektiğine inandık”

İş kadını Sibel Aysu ise, “Türkiye olarak Denizli’de bizim bölgemiz, deprem bölgesi içerisinde İzmir’de yaşanan en son depremden sonra oturduk, düşündük, neler yapılabilir? AKUT, İzmir depreminde çok faydalı oldu. Oradan gelen bilgiler doğrultusunda akustik ses cihazının ne kadar önemli olduğunu, depremde göçük altında kalan canlılara ulaşılması, seslere ulaşılması anlamında çok kıymetli olduğunu anladık. Bir araya geldik burada Denizli AKUT Başkanı Cengizhan beyle, en kıymetli, en özel aletin akustik ses cihazı olduğunu bize belirtti. Bizde kendi gücümüzle böyle bir yardımda bulunmaya karar verdik. Umarım hiçbir şekilde depremler olmaz, canlar gitmez, bu alete ihtiyaç duyulmaz ama eğer ihtiyaç olursa da mutlaka AKUT’un elinde böyle bir aletin olması gerektiğine inandık. Firma olarak, bu tarz etkinliklerde bu tarz bize düşen sorumluluklarda her zaman yer almayı felsefe olarak benimsediğimiz için şuanda çok mutluyuz” dedi.
Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Gaziantep FK 16 31
2. Beşiktaş 15 31
3. Alanyaspor 16 30
4. Galatasaray 16 30
5. Fenerbahçe 15 29
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 15 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Rizespor 15 20
12. Göztepe 15 19
13. Sivasspor 16 19
14. Kasımpaşa 16 19
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12