AKUT’a destek için sahne aldılar

Türkiye’nin ilk arama kurtarma derneği olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) yararına bağış gecesi düzenlendi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nin ana desteği ile gerçekleşen bağış gecesinde Denizlili sanatçı Selen Akca ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Anlaşmalı Kurumlar – Uluslararası Hasta Sorumlusu Emre Türkmen sahne aldı. Route Stage’in sahne desteği verdiği konserde, sevilen şarkılar hep bir ağızdan söylenirken 20. Cadde Dans Okulu dansları ile geceye renk kattı.

Geceden elde edilen tüm gelir, Türkiye’nin ilk arama kurtarma derneği olarak 1995 yılında kurulan, AKUT Arama Kurtarma Derneği’ne bağışlandı. AKUT Denizli Ekibi Lideri Cengizhan Öztürk, AKUT hakkında konuklara bilgilendirmelerde bulunurken, organizasyonda emeği geçen tüm destekçilere teşekkürlerini iletti. Gecede konuşan AKUT Denizli Ekip Lideri Cengizhan Öztürk, “Biz Türkiye’nin 27 bölgesine yayılmış 2500’e yakın gönüllüsüyle tek amacı hayat kurtarmak olan AKUT ailesinin bir üyesiyiz, tamamen sizlerin bağışlarıyla ulaşabildiğimiz her noktada imkanlarımız dahilinde hayat kurtarmaya devam ediyoruz” diyerek bu tür bağış organizasyonlarının AKUT için önemini vurguladı.

Gerçekleşen bağış gecesinde Denizli’de arama kurtarma ve doğal afet bilinci oluşturulmasına katkı sağlandı. Gecenin sonunda organizasyonun ana destekçisi Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne plaket takdim edilirken, bilet alarak bağışta bulunan tüm firmalara teşekkür edildi.