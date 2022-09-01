Aktepe sosyal tesislerinde ilk nikah kıyıldı

Denizli’de, Pamukkale Belediyesi’nin hem il geneli için hem de Aktepe Mahallesi ve çevresi için önemli projelerinden biri olacak Aktepe sosyal tesislerinde çalışmalar tamamlandı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Aktepe sosyal tesislerindeki ilk nikah akdini gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi Aktepe sosyal tesislerinde çalışmalarda sona gelindi. Yaz aylarında spor alanlarının aktif hale getirilmesiyle yaklaşık 3 aydır spor kursları ve Pamukkale Belediyesporlu sporcuların antrenmanlarını yaptıkları Aktepe sosyal tesislerinde, Eylül ayının ilk günü nikah memurluğu da aktif olarak hizmet vermeye başladı.

“Bizim açımızdan da burada muhteşem bir tesis kazandırıldı”

Pamukkale Belediyesi Sevindik nikah dairesinin, Aktepe sosyal tesislerine taşındığını, kıyılan bu ilk nikahla birlikte tüm bölge halkına duyurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Bölgemize muhteşem bir tesis kazandırıldı. Bugün gelin ve damat gibi bizde çok heyecanlıyız. Bizim açımızdan da burada muhteşem bir tesis kazandırıldı memleketimizin, şehrimizin hizmetine. Şu anda Aktepe Sosyal Tesisimiz içerisinde bulunan nikah salonundaki ilk nikahımızı kıyacağız. Hem nikahımız, hem de bu tesisimiz, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Aktepe sosyal tesislerinde kıyılan ilk nikahın gelin ve damadı Halise-Süleyman Aksoy çifti, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye hem nikahlarını kıydıkları için hem de bölgenin en önemli ihtiyaçlarına cevap verecek bir tesis yaptığı için teşekkür ettiler.