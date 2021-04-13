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Akşam evi yandı, sabah ormanda ölü bulundu

Denizli’de gece saatlerinde evi yanan ve kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

DENİZLİ 13.04.2021, 16:59
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Akşam evi yandı, sabah ormanda ölü bulundu

Denizli’de gece saatlerinde evi yanan ve kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda ölü bulundu.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde Sami Değirmenci’ye ait ev alevlere teslim oldu. Hasarın oluştuğu evde ise kimseye ulaşılamadı. Alaattin Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yapılan incelemelerde yanında tabanca bulunan cesedin, bu silahla vurulduğu belirlendi. Detaylı incelemede, cesedin gece saatlerinde evinde yangın çıkan ancak kendisine ulaşılamayan Sami Değirmenci’ye ait olduğu belirlendi. Yurt dışından emekli olan ve yalnız yaşayan Değirmenci’nin cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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