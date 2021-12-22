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Akıllı lens uygulamasının avantajları

Özel Denizli Tekden Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, teknolojinin gelişmesiyle görme konusunda birçok kişiye daha net görüş imkanı sağlayan akıllı lensler ve faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

DENİZLİ 22.12.2021, 15:03
Akıllı lens uygulamasının avantajları

Özel Denizli Tekden Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, teknolojinin gelişmesiyle görme konusunda birçok kişiye daha net görüş imkanı sağlayan akıllı lensler ve faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Günümüzde birçok alanda olduğu gibi göz sağlığı alanında da teknolojik anlamda gelişmeler yaşanmaktadır. Yaşanan bu gelişmelerin en önemlilerinden biri olan akıllı lens ile görme sorunlarının önüne geçilebilmektedir. Akıllı lensler kişiye uzağı, yakını ve ara mesafeyi görme konusunda imkan sağlıyor. Özel Denizli Tekden Hastanesi Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, teknolojinin gelişmesiyle görme konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Lensin insan gözünün doğal kırıcı ortamlarından biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, "Lens yaşla birlikte bazen şeker, romatizma gibi hastalıklarla ya da ilaç kullanımına bağlı olarak kesifleşir ve kataraktlaşır. Hastada görme bulanıklığı, çift görme gibi şikayetler olur. Kataraktın tek tedavisi cerrahi yöntemdir. Günümüzde katarakt cerrahisi sonrasında kullanılan lens sistemleri çok gelişmiştir. İnsanın doğal merceğine yakın mercekten üretilmeye başlandığı için akıllı mercek olarak kullanılmaktadır. Doğal merceğe çok yakın olduğu için uzağa, yakına odaklanma özelliği de o kadar gelişmiştir. Bu mercekler bazen hafif kataraktlarda ya da katarakt olmaksızın yakın problemi fazla olan kişilerde görmeyi düzeltmek için kullanılmaktadır. 40 yaşından sonra doğal olarak yakını görememe süreci başlar. Bu süreçte de konulan bu akıllı merceklerle yakın görme kusuru da düzeltilir” şeklinde bilgi verdi.

“Günlük hayat aktivitesinde çok rahat olduğu için akıllı lensler yaşam kalitesini olumlu etkiliyor”

Özel Denizli Tekden Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, “Klinik pratiğimizde ameliyat sonrası gördüğümüz hastalar akıllı lens taktırdıkları için çok memnun. Özellikle yıllardır gözlük takan, yakın problemi gelişmiş, kataraktı ilerlemiş hastalara bu tür uzağı, ara mesafeyi ya da yakını gösteren lensler taktığımız zaman hasta her mesafede, araba kullanırken, bilgisayar karşısında, kitap okurken günlük işlerinde ne yapıyorsa günlük hayat aktivitesinde çok rahat olduğu için yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. Tabi akıllı lens bazı hastalara uygulanamamaktadır. Glokom, diyabetik, retinopati, konjenital retina distrofileri, retinitis pigmentera (tavuk karası) gibi gözün diğer tabakalarının hastalıkları olan kişilerde akıllı lens genellikle uygulanamıyor. Dolayısıyla gözün korneasında ya da retinasında herhangi bir patoloji olmayan hastalarda, 45 yaş üstüne yani akıllı lense uygun olan kişilere öneririm” dedi.

“Cerrahi sonrasında bakım ve damlaların kullanımı çok önemli”

Akıllı lens uygulamasının katarakt cerrahisinden farklı bir yöntem olmadığını belirten Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, “Katarakt ameliyatı esnasında uzağı, yakını, ara mesafeyi görebilen lensler takıyoruz. Dolayısıyla katarak ameliyatı oluyorsunuz. Cerrahi işlemi genellikle lokal anestezi dediğimiz bölgesel uyuşturma yöntemi ile yapıyoruz. Bazen damla yöntemi ile ya da çok kataraktlaşmamış şeffaf lensinizi alarak yerine akıllı lensleri takıyoruz. Özel bir cerrahi işlem uygulandığı için mikrop kapmaması açısından cerrahi sonrası bakım ve damlaların kullanımı çok önemlidir. Katarakt cerrahisi diğer cerrahilere kıyasla yaşamınızda çok fazla değişiklikler gerektirmez. Sadece gözlerinizi ovalamamak, duşa girerken ilk bir hafta gözü korumak, kaşımamak, öne doğru eğilmemek gibi basit sınırlamalarla bu süreci rahatlıkla geçirebilirsiniz” dedi.

“Akıllı lensin amacı gözlüğü çıkarttığınızda kör gibi kalmayı önlemektir”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özge Güngör Akkuş, “Amacımız gözlük ihtiyacının ortadan kalkmasını sağlamak. Teknolojinin bize vadettiği de bu. Ameliyat öncesi çok hassas ölçümler yapıyoruz. Ancak bazen korneanın yara iyileşmesi göze taktığımız lensin göz içindeki pozisyonu gibi değişkenlik gösteren birçok faktöre bağlı olarak ufak numaralar kalabilmektedir. Bu her zaman gözlük takmak gerektiği anlamına gelmez. Örneğin yüksek astigmatı olan hastalar var. Bu operasyonla hem yüksek astigmatı yeni hem yakın kusurunu hem de uzak kusurunu düzeltiyoruz. Bu astigmatlarda bazen hafif derecede numarada kalma oluşabiliyor. Hastalara ameliyat öncesinde bu konu ile ilgili de bilgi veriyoruz. Yüksek astigmatlı bir hastada düşük bir astigmat kaldığı zaman da gözlük takmayı gerektirmez. Hastaların çoğu da 0,75 ile 1 derece numaralı olan gözlükleri takmaz. Yaşla birlikte zamanla sarı noktada ufak problemleriniz olabilir. Başka rahatsızlıklara bağlı göz tutulumlarınız olabilir. Yakını da daha fazla büyütme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu tür yaşa bağlı değişimlerde düşük numara yakın büyütmeler takılabilir. Akıllı lensin amacı gözlüğü çıkarttığınızda kör gibi kalmayı önlemektir. Ama bu tür teknolojilerin parıldama, yansıma, gece araba kullanmada zorluk gibi istenmeyen yan etkileri de mevcuttur. Doktorunuza ne istediğinizi, ameliyattan sonra ne beklediğinizi çok net olarak ifade ederseniz, hekim-hasta uyumuyla maksimum memnuniyet sağlanmış olur” şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.

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