banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
6 partili parlamenter sistem toplantısı ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma Hakk'a yürüdü
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!
Flash TV'nin yönetici kardeşleri arasında hisse krizi!

Akademik resim kursunda yeni dönem kayıtları başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından güzel sanatlar liselerinin ve fakültelerinin sınavlarına hazırlık için ‘Akademik Resim Kursu’ açılıyor.

DENİZLİ 12.10.2021, 10:41
Akademik resim kursunda yeni dönem kayıtları başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından güzel sanatlar liselerinin ve fakültelerinin sınavlarına hazırlık için ‘Akademik Resim Kursu’ açılıyor.

Merkezefendi Belediyesi eğitime, sanata ve kültüre desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından güzel sanatlar liselerinin ve fakültelerinin sınavlarına hazırlık için ‘Akademik Resim Kursu’ açılıyor. Merkezefendi’de ikamet eden, 14 - 30 yaş arasındaki sanatseverler, Merkezefendi Kültür Merkezi’nden şahsen başvuru yapacak. Başvurular 21 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek. Akademik Resim Kursu’nda temel sanat, perspektif, karakalem ve desen eğitimleri uzmanlar tarafından verilecek. İlçede kültürel ve sanatsal faaliyetlerin her zaman devam edeceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçen dönem açmış olduğumuz akademik resim kursumuza hemşehrilerimiz büyük ilgi göstermişti. Yeni dönemde de bu kursumuzu öğrencilerimizin güzel sanatlar liselerinin ve üniversitelerinin yetenek sınavlarına hazırlanması noktasında tekrar açıyoruz. Eğitim, kültür ve sanata her zaman destek olacağız” diye konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1