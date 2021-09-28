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AK Partili Tin, “Haddini bilmez CHP’li Başkan, millet iradesine düşmanlığını kirli diliyle tescillemiştir”

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nu “Millet iradesine düşmanlığını kirli diliyle tescillemiştir” sözleriyle eleştirdi.

DENİZLİ 28.09.2021, 09:03
AK Partili Tin, “Haddini bilmez CHP’li Başkan, millet iradesine düşmanlığını kirli diliyle tescillemiştir”

DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nu “Millet iradesine düşmanlığını kirli diliyle tescillemiştir” sözleriyle eleştirdi.

CHP Gençlik Kolları Denizli İl Başkanı Tugay Odabaşıoğlu’nu sert bir dille kınayan AK Partili Tin, “CHP’nin haddini bilmez Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanımıza hakaret ederek, millet iradesine düşmanlığını kirli diliyle tescillemiştir. Teröriste ‘katil’ diyemeyenler, millet iradesine dil uzatacak kadar bataklığa sürüklenmiştir. Barışa düşman dilleri, alçakça millet iradesine uzanan sözleri, fütursuzca ve iflah olmaz hevesleri, geleceğimize zincir vuramayacak, milletimizin ufkuna çukur kazamayacaktır. Milletimiz buna asla fırsat vermeyecek, hainler mutlaka yenilecektir. Lekeli söz sahibinin aynasıdır. Kuşkusuz milletimiz bu çürük zihniyetin kalleş tertiplerine sessiz kalmayacaktır. Hainlere cevabını verecek, soysuzlara soylu duruşunu gösterecektir. İhanet şebekelerine karşı milletin adamı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanındayız. Türk milleti dostunu da düşmanını da bilir” şeklinde konuştu.

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