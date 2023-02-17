AK Partili Şahin Tin depremzedeler için seferberliğini sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan seferberliği ilk günden bu yana aralıksız destekleyerek çalışan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, afet bölgesinden bir an olsun ayrılmıyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine ilk koşan isimler arasında yer alan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, deprem bölgesinden biran olsun ayrılmıyor. Bölgede yaşanan acı tabloya bizzat şahit olan Milletvekili Şahin Tin, depremlerin etkilediği 10 ilin yer aldığı birçok kentte olan ziyaretlerini hala sürdürüyor. İlk günden buyana depremzedeler için sahada tüm var gücüyle çalışan Şahin Tin, birçok depremzedeyle bir araya gelerek dertleriyle ortak oluyor. Depremzedelere olabildiğince çözüm odaklı yaklaşan Tin, bağış kampanyasına destek çerçevesinde Denizli’den gelen yardım tırlarının koordinesini ihmal etmiyor.

"Çadır kent bölgelerindeki sosyal marketlere ve birçok depoya rafları kurduk"

Denizlili raf firmasının yolladığı yardımın deprem bölgesine ulaştığını ve bölgedeki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Şahin Tin, “Denizli’den yola çıkan, ayni yardım ve raf sistemlerinin bulunduğu bir raf firmamızın yardım tırı Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’a ulaştı. Çadır kent bölgelerindeki sosyal marketlere ve birçok depoya rafları kurduk. İhtiyaçları sırasıyla karşılıyoruz. Kahramanmaraş’ta felaketin acısını dindirmek, yaraları sarmak ve afete maruz kalan vatandaşlarımızın hüznüne ortak olmak için sahadayız. Yüreklerimizdeki inşirah ve umutla bu sıkıntıları da kenetlenerek ardımızda bırakacağız" dedi.

"Depremin yaralarını sarmak için herkes elini taşın altına koyuyor"

Kahramanmaraş’ta yer alan aşevini ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, "Gücümüz kardeşliğimiz. Beraberliğimiz var olsun. Kahramanmaraş Milli İrade Parkı’nda İş Adamları Derneği’nin hizmete aldığı aşevini ziyaret ettik. Depremin yaralarını sarmak için herkes elini taşın altına koyuyor ve üzerine düşeni yapıyor. Dayanışma ve paylaşma bağlarımız o kadar güçlü ki; milletimizle iftihar ediyoruz" diye konuştu.