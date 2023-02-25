AK Partili Şahin Tin depremzedeler için çözüm üretiyor

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, depremzedelerin sorunlarını çözmek adına hem sahada hem de masada çalışmalarını yürüterek, “Sanayinin ve ticari hayatın yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için talepleri dinledik, fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin oluşturduğu problemleri çözmek adına ilk günden bu yana aralıksız çalışmalarını sürdüren AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Kahramanmaraş’taki yaraları sarmak adına depremzede ve ilgili bürokratlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın ev sahipliğindeki toplantıya katılan Tin, “Kahramanmaraşlı sanayici ve ticaret erbabı kardeşlerimizin talep ve önerileri, yeniden diriliş hamlemizin yol haritası olacak. Her daim kentin dinamikleri ile işbirliği ve yakın temas halinde olacağız. Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nın ev sahipliğindeki toplantıda inanç ve geleceğe duyulan güven iklimi hakimdi. İhracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisinde söz sahibi olan Kahramanmaral adına yaraşır bir mücadele ile parlak günlerine kavuşacak. Üretim çarkları yeniden dönecek” dedi.

“Bakan yardımcılarımız, bürokratlarımız ve iş dünyamızın temsilcileri ile buluştuk”

Depremzedelere yardım etmek için 7’den 70’e herkesle bir araya gelen Şahin Tin, “Asrın felaketi depremde büyük yara alan Kahramanmaraş’ımızda bakan yardımcılarımız, bürokratlarımız ve iş dünyamızın temsilcileri ile buluştuk. Sanayinin ve ticari hayatın yeniden daha güçlü bir şekilde ayağa kaldırılması için talepleri dinledik, fikir alışverişinde bulunduk” diye konuştu.