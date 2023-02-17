AK Partili Güngör; "Felaketi birlik beraberlik ve dayanışmayla atlatacağız"

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Güngör mesajında Miraç kandilinin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Güngör yayımladığı mesajında, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ihsan ve ikram dolu bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği Miraç gecesini ne yazık ki bu yıl yaşadığımız depremin hüznü ile idrak edeceğiz. Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşen İsra ve Miraç; Peygamber Efendimizin (SAV) önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz ayet ve kudretini müşahede etmek için semalara uzanmıştır. Bu yolculuk, içerisinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındırıyor. Bu kutlu gecede bizler inanıyoruz ki aziz milletimiz bu felaketi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacaktır. Peygamber Efendimizin (SAV) semaya yükseldiği bu mübarek gecede deprem felaketinde Hakk’ın Rahmetine kavuşan kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Allah’ın izniyle depremzede vatandaşlarımızın yaralarını hep birlikte saracağız” şeklinde konuştu.