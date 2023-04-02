AK Partili Güngör; “19 ilçemizle Türkiye Yüzyıl’ına hazırız”

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 14 Mayıs’taki seçimler için 19 ilçede yürüttükleri çalışmaların tamamlandığı belirterek, “Şehrimizden en az 4 Milletvekili AK Parti listelerinden seçilecektir” dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İlçe Başkanları ve İlçe Belediye Başkanları ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın da katılımlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Güngör 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere İlçe Başkanları ve Belediye Başkanları ile toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Güngör, “2023 seçimlerine hazırlıklarımızı değerlendirmek ve milletin partisi olan AK Parti’mizi Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden 1. parti yapmak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı seçmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. AK Parti’miz milletin gönlünde yer edinmiş, milletin derdini çözen partidir. 19 ilçemizde güçlü bir zafer elde etmek için var gücümüzle daha fazla gayret gösterelim. Bizler sadece seçim dönemi harekete geçen partiler gibi olmadık. Her zaman milletimizin hizmetkarı olduk. Ben inanıyorum ki milletimiz 14 Mayıs günü kararıyla iradesini gösterecek ve 1. parti AK Parti, 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır diyecektir.

“Denizli’den en az 4 Milletvekili çıkaracağız”

Başkan Güngör, “Bizler bugün ciddi bir mücadelenin içerisindeyiz. Cumhur İttifakı olarak daha güçlü bir Türkiye için bir aradayız. Bu şuurla birçok başarıya ulaşacağımıza olan güvenimiz tamdır. Denizlili hemşerilerimizin de destekleriyle inşallah şehrimizden en az 4 Milletvekili AK Parti listelerinden seçilecektir ve Cumhur İttifakı olarak da meclisteki fazlalığımızla da ciddi bir farkla sağlayacağız” dedi.