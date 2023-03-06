AK Parti İl Başkanı Güngör’den Berat Gecesinde birlik ve beraberlik çağrısı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Berat Kandilinin tüm insanlığa rahmet, bereket ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. İl Başkanı Güngör, yayımladığı mesajında, “Şaban ayının 15. gecesi, 6 Mart Pazartesi gününü Berat kandili olarak idrak edeceğiz. Bu mübarek gece hepimiz için manevi bir rahmete ulaşmamıza vesile olsun. Bağışlanmanın ve manevi duyguların bol olacağı bu mübarek gece vesilesiyle deprem felaketinde Hakk’ın rahmetine kavuşan kardeşlerimizin mekanları cennet olsun. Bizler inanıyoruz ki aziz milletimizle bu yaşadığımız bu felaketi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Başta İslam alemi olmak üzere Berat Kandilinin, ülkemize, milletimize hayırlı getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.