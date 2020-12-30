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AK Parti İl Başkanı Güngör sahaya indi
DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevini geçtiğimiz hafta devralan Yücel Güngör, ayağının tozu ile esnaf ziyaretlerine başladı.
DENİZLİ 30.12.2020, 13:43
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DENİZLİ (İHA) – AK Parti Denizli İl Başkanlığı görevini geçtiğimiz hafta devralan Yücel Güngör, ayağının tozu ile esnaf ziyaretlerine başladı.
Esnaf ziyaretlerini Sevindik Mahallesinden başlatan İl Başkanı Yücel Güngör, ziyaret ettiği dükkanlardan da eli boş çıkmadı, 15 kişinin AK Parti üyelik kaydını yaptı.
“AK Parti’nin umudun partisidir” diyen Yücel Güngör, “Esnaflarımız ile istişare de bulunduk,
AK Parti iktidarı sorunlarımızın çözüm adresi olmaya devam edecektir. Hükümetimiz esnafımız ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını ve isteğini karşılamak için seferberdir. Bizler görev elçisiyiz. Bayrağı en yukarıya taşımak için görevimizin başındayız” dedi.İl Başkanı Yücel Güngör, ziyaret ettiği esnaflardan 15 kişinin AK Parti üyelik kaydını da bizzat kendisi yaptı.
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