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AK Parti Denizli’de kongreler ertelendi

AK PARTİ DENİZLİ TEŞKİLATI’NDA, 19 EYLÜL CUMARTESİ VE 20 EYLÜL PAZAR GÜNLERİNDE YAPILMASI PLANLANAN KONGRELER, ARTAN KORONA VİRÜS VAKALARINDAN DOLAYI ERTELENDİĞİ AÇIKLANDI.

DENİZLİ 17.09.2020, 14:38
AK Parti Denizli’de kongreler ertelendi

AK Parti Denizli Teşkilatı’nda, 19 Eylül Cumartesi ve 20 Eylül Pazar günlerinde yapılması planlanan kongreler, artan korona virüs vakalarından dolayı ertelendiği açıklandı.

AK Parti Denizli İl Teşkilatı 7.Olağan Kongre süreci kapsamında, iki haftalık süreçte 17 ilçede kongreler tamamlanmıştı. Pamukkale’de 19 Eylül Cumartesi günü, Merkezefendi’de ise 20 Eylül Pazar günü yapılması planlanan kongreler, son dönemlerde artan korona virüs vakaları ve son olarak Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay’ın korona virüse yakalanmasından dolayı tedbir amaçlı olarak ertelendiği açıklandı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, henüz erteleme ile ilgili resmi bir açıklama yapmazken, ertelenen Pamukkale ve Merkezefendi kongrelerinin, Ekim ayının ilk haftası içerisinde yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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